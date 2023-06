Dall’1 al 4 giugno torna Slow Fish al Porto Antico di Genova (Video)

Torna al Porto antico di Genova Slow Fish, la manifestazione dedicata agli ecosistemi acquatici.

Al centro dell’undicesima edizione è il tema Coast to Coast, un modo per sottolineare come gli ecosistemi acquatici e la terraferma siano strettamente interconnessi.

“Slow Fish è la manifestazione simbolo del mondo della pesca locale e internazionale - sottolinea il vice presidente della Regione Liguria con delega alla Pesca e al Marketing territoriale Alessandro Piana - per parlare del mare in chiave di tutela e di risorsa attraverso report scientifici, nuovi progetti, diversificazione delle attività, efficientamento energetico. Slow Fish è un momento di condivisione, con tutta la positività delle nostre eccellenze, di un pescato genuino e simbolo della massima sicurezza alimentare che si traduce nel piatto con una spiccata biodiversità e con sapori inconfondibili. Nello Stand della Regione Ligurià tantissime le attività in programma, molte con i Flag protagonisti, passando dalla valorizzazione della piccola pesca alle preparazioni gastronomiche che uniscono le montagne al mare. Il settore in Liguria conta una flotta di 500 barche e oltre 410 imprese ittiche, attorno a cui gravitano così tante famiglie, a cui si aggiungono le oltre 80 imprese di allevamento ittico (pesci e molluschi). Stiamo lavorando tutti insieme ed eventi come questi ci spingono a continuare sulla scia di politiche di condivisione, allargando sempre di più la platea per favorire la piena conoscenza delle nostre tipicità e di tutta la filiera”.

Organizzata da Slow Food e Regione Liguria, con il patrocinio del Comune di Genova, del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero della Cultura, Slow Fish anima il cuore marinaro della città con quattro giorni di incontri, laboratori, attività ludiche e degustazioni. Appuntamenti che vedono protagonisti biologi, pescatori, ristoratori e tutti coloro che hanno saputo ampliare lo sguardo. Non “limitarsi” a considerare mari e oceani, ma assumere i sistemi, le economie e i prodotti costieri come punto di riferimento.

“Coast to Coast è il filo conduttore dell'undicesima edizione di Slow Fish, che quest'anno vuole sottolineare la stretta relazione tra l'ambiente acquatico e la terraferma. Un tema particolarmente adatto a Genova, città che vive in simbiosi con il suo mare e con quello che il mare può offrire, dal pesce sulle nostre tavole, al porto commerciale, a quello turistico - commenta l'assessore al Commercio del Comune di Genova Paola Bordilli - Ancora una volta questa amministrazione sostiene convintamente Slow Fish, che si conferma tra le principali manifestazioni del settore con una proposta che, oltre al food, offre una serie di incontri e laboratori che riflettono l'attenzione che abbiamo verso il nostro mare e la pesca sostenibile, anche nelle acque dolci”.