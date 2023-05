A Savona la presentazione del libro "Molteplici orizzonti" di Antonio Rossello

Presentazione del libro "Molteplici orizzonti" di Antonio Rossello presso la Sala Espositiva "Caduti di Nassiriya" di Palazzo Nervi, a Savona

Il 7 giugno alle ore 17, appuntamento con la presentazione del libro "Molteplici orizzonti" scritto da Antonio Rossello e pubblicato da Prospettiva Editrice. L'evento si svolgerà presso la Sala Espositiva "Caduti di Nassiriya" di Palazzo Nervi, situata in Via Sormano, 12, a Savona. Questa presentazione fa parte del Memorial Europeo di Arti e Cultura Capasso Morand - Un amore così grande" - 2° Edizione, che è una manifestazione dedicata alla memoria dei coniugi Capasso e Morand, due importanti figure letterarie europee.

L'evento rappresenta il proseguimento ideale dei numerosi "memorial" associati al "Premio Aldo Capasso" che Florette Morand ha dedicato al marito-poeta per moltissimi anni. Florette ha dedicato anima e cuore a promuovere iniziative culturali di grande rilevanza in memoria di Aldo Capasso, portando la sua fama oltre i confini della provincia di Savona. L'organizzazione di questa presentazione è a cura dell'Atelier d'Arte Gambaretto di Albisola Superiore, in collaborazione con l'Associazione Italiana Combattenti Interalleati (AICI) e il Corpo Nazionale Volontari del Soccorso del Military and Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem -Malta (Gran Priorato d'Italia).

L'evento è patrocinato dalla Regione Liguria, dalla Provincia di Savona e dai Comuni di Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore, Altare, Celle Ligure e Sissa Trecasali. Inoltre, conta sul sostegno dell'Unione Industriali della Provincia di Savona e del Museo a Cielo Aperto "Gambaretto" di Celle Ligure. I partners dell'evento includono l'Artistic Development Association (ADA), l'Associazione culturale caARTEiv Millesimo,la Casa Editrice Studio Byblos e Torelli Vini Bubbio.

Durante la giornata, sarà possibile visitare una mostra d'arte aperta al pubblico dalle 10:00 alle 12:00 del mattino e dalle 17:00 alle 19:00 del pomeriggio. Saranno in corso anche eventi culturali contemporaneamente. Il libro "Molteplici orizzonti" di Antonio Rossello è un romanzo che si sviluppa in diverse ambientazioni e tematiche. Tra vicende personali, virtù e convenienza, amore e tradimento, intrighi internazionali, ragioni distato, missioni di pace, misteri occulti e traffici illeciti di armi e droga, la storia si svolge nella Riviera ligure, in Libano e in Brasile.

Il romanzo esplora fino a che punto può spingersi l'attrazione fatale tra due persone che pensavano di aver consumato il loro cuore e che, per caso,riscoprono la passione e il fuoco dei sensi. È una storia coinvolgente che mette in luce il legame tra un uomo e una donna, amanti e complici.