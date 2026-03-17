Si introduce in un’abitazione privata: arrestato, scatta il divieto di avvicinamento

È entrato in una abitazione privata nella frazione del Santuario a Savona in più di un'occasione ed è stato arrestato.

L'uomo, italiano, 50enne, che aveva nel suo mazzo di chiavi personale proprio la chiave d'ingresso della seconda casa in vendita da parte di una famiglia di Milano, è stato sorpreso sia lo scorso 4 marzo (ed era stato già arrestato dai carabinieri) che domenica scorsa all'interno dell'alloggio.

Sentendo del movimento all'interno della casa, la vicina (interessata all'acquisto), ha contattato gli agenti immobiliari che a loro volta hanno avvisato i proprietari. Da lì la querela alla polizia e l'intervento degli agenti della squadra volanti che lo hanno tratto in arresto per violazione di domicilio e denunciato “a piede libero” per invasione di terreni.

All'interno era presente anche una finestra rotta.

A conclusione del processo per direttissima in Tribunale a Savona il giudice ha disposto il divieto di avvicinamento in un raggio di 200 metri dall'abitazione.