Savona, riaprono i bagni pubblici di via Pietro Giuria

Riaperti questa mattina, dopo mesi di attesa, i bagni pubblici via Giuria, i secondi in città dopo quelli di piazza del Popolo (lato giardini Mariupol) che sono gestiti dal chiosco. Saranno aperti 7 giorni alla settimana, dalle 8 alle 19, e verranno puliti dalla stessa ditta che si occupa anche dell'apertura e della chiusura dei locali.

Sono stati necessari vari interventi per renderli decorosi, dopo tanti anni di chiusura: sono stati sostituiti servizi igienici e porte; è stata ripristinata la muratura; sono state ritinteggiate le pareti ed è stata chiusa la zona docce che, per ora, si è scelto di non riaprire.

"Dotare le città di servizi igienici pubblici è un atto necessario e di civiltà – ha dichiarato il sidnaco Marco Russo - soprattutto in una città turistica. Lo abbiamo presente e abbiamo ribadito più volte il nostro impegno in questo senso. Ora andiamo avanti con l'intenzione di aprire altri bagni in altre zone di Savona".