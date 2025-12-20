 / Attualità

Varese più attrattiva di Savona, ci sono anche giovani savonesi che hanno ottenuto l'incentivo per trasferirsi nella città lombarda

Il progetto della Camera di commercio varesina prevede per chi si trasferisce un voucher di 6.000 euro da spendere in tre anni

"Camera di Commercio di Varese dà il benvenuto ai primi nuovi residenti legati al bando 'Vieni a Vivere a Varese', promosso dall’ente camerale per favorire l'arrivo e l'insediamento di nuovi lavoratori qualificati che scelgano di realizzare il proprio progetto di vita nel territorio". È cosi che la Camera di commercio varesina accoglie quei giovani del Savonese che hanno deciso di aderire all'iniziativa e trasferirsi. 

"Molte le richieste di informazioni e i contatti provenienti da diversi paesi scrive la Camera di commercio -  e ora i primi beneficiari, coloro che effettivamente sono in possesso dei requisiti previsti dal bando: età compresa tra 18 e 40 anni; nuovo contratto di lavoro con un'impresa che abbia sede nella provincia di Varese; cittadinanza italiana o regolare permesso di soggiorno; trasferimento della residenza in un Comune del territorio". 

I primi ammessi al voucher provengono da varie località della penisola e tra queste spicca Savona, con Bologna e province di Brescia, Piacenza, Padova, Ancona, Napoli, Salerno, e dal Piemonte, da Novara e dalle province di Biella e Cuneo. Si tratta di lavoratori specializzati come spiega la nota della Camera di commercio. Professionalità  che, purtroppo, lasciano il nostro territorio. 

"Il bando -spiega la Camera di Commercio di Varese - ha consentito di intercettare un ampio ventaglio di competenze professionali, infatti i giovani che ne beneficiano, con un’età media di 29 anni, hanno qualifiche che spaziano dalla sanità, come il fisioterapista, il farmacista e l'operatore socio sanitario, all'ingegneria e tecnologia, includendo un test engineer e un flight control system engineer. A questi si aggiungono professionalità nella logistica, nel manifatturiero, nell’ICT e nel settore commerciale". 

Dopo questo successo è stato realizzato un nuovo bando con innalzamento dell'età fino ai 45 anni.

Elena Romanato

