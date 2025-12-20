Una sede per il Comitato di quartiere dell’Oltreletimbro: recuperati i locali dell’ex Familiare

Ieri, 19 dicembre, l’apertura della nuova sede del Comitato di quartiere dell’Oltreletimbro, ospitata nei locali dell’ex Familiare in via Scarpa a Savona. Gli spazi sono stati oggetto di un intervento di recupero e sistemazione realizzato grazie all’impegno diretto dei volontari del Comitato.

La sede è stata pensata come luogo di riferimento per il quartiere, destinato allo svolgimento delle attività del Comitato e a momenti di incontro e partecipazione.

Oltre agli ambienti interni, l’intervento ha interessato anche l’area verde esterna, che potrà essere utilizzata come spazio di aggregazione, organizzazione i di incontri ed eventi, in particolare nella bella stagione. In occasione dell’apertura è stato organizzato un momento di incontro con la cittadinanza, che ha rappresentato una prima restituzione degli spazi al quartiere.

Il lavoro di riqualificazione ha visto il coinvolgimento diretto dei volontari, impegnati nelle attività di pulizia, tinteggiatura e allestimento degli arredi, anche grazie a donazioni, con l’obiettivo di rendere la sede funzionale e accogliente.

Per Natale un componente del Comitato Giovanni Tortorici, aiutato da altri volontari, ha ideato e realizzato un presepe, dedicato alla pace.