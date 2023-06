Borghetto S. Spirito, Asentiv con “Luce” inaugura l’attività in Liguria: un nuovo modello di business per l’imprenditoria locale

Venerdì 9 giugno alle 18 nella sala riunioni sul Lungomare Matteotti 7/R a Borghetto Santo Spirito, la Asentiv Mastermind Community Luce inaugura la presenza e l’attività sul territorio ligure.

Luce, parte delle trenta community sparse in tutto lo stivale, propone agli imprenditori liguri un nuovo modello di business che crea ispirazione, fiducia, apertura e prosperità. “Noi vediamo nel limite l’opportunità di andare oltre”, il loro motto.

Asentiv è l’organizzazione mondiale di imprenditori e professionisti ‘Vision & Mission driven™’, ovvero guidati da vision e mission ispirate dalla connessione emotiva, che agiscono per “realizzare affari straordinari e una vita spettacolare e ricca di significato, in un ambiente potenziante di Mastermind Community locali interconnesse”, spiega Marina Gambera che, con il marito e socio Marco Franceschini, è Franchisee Asentiv.

Una Community Asentiv è un gruppo di persone che si sostengono a vicenda per raggiungere i loro obiettivi personali e professionali. Questi gruppi sono chiamati Mastermind Groups in quanto utilizzano la metodologia della Mastermind proposta da Napoleon Hill e sono riservati e protetti. In una Community Asentiv, imprenditori, professionisti, artisti, scienziati, manager e altre persone si uniscono per ispirarsi a vicenda, crescere e raggiungere la loro Vision e Mission.

Qual è la mission? “Creare, vivere e ispirare una cultura relazionale olistica che porta l’imprenditore a realizzare sé stesso e la propria azienda come specchio di sé, superando i limiti sociali, personali e convenzionali verso la pienezza della vita, dove il lavoro è forma di espressione del sé”, conclude la Franchisee Asentiv Marina Gambera.

Appuntamento il 9 giugno alle 18 a Borghetto S. Spirito per questa iniziativa unica nel territorio.