Borghetto, auto si capotta lungo l'Aurelia a Capo Santo Spirito: illeso il conducente

Soccorsi mobilitati nella primissima mattinata a Borghetto, intorno alle 7, nel tratto di Aurelia in corrispondenza dell'inizio della salita di Capo Santo Spirito lato levante, proprio nei pressi del semaforo posizionato per i lavori della nuova passerella pedonale.

Per cause non ancora ben chiarite, un'automobile che viaggiava sulla statale ha sbandato finendo col capottarsi sull'asfalto, fermata pare dalla parete di roccia lato monte.

Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a riportare il mezzo sulle ruote, le Forze dell'Ordine per i rilievi del caso e il personale di Pietra Soccorso che ha trasportato il conducente, in evidente stato di shock ma senza gravi traumi o ferite tanto da essere uscito in autonomia dall'abitacolo, in codice giallo al Santa Corona.