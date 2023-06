Controesodo da incubo, già di domenica mattina: 11 chilometri di coda in A10 tra Albenga e Finale

Sarà una giornata intensa per i tantissimi che in questo ponte del 2 giugno hanno affollato la nostra riviera invadendone gioiosamente le spiagge per le prime vere e proprie tintarelle estive oltre che per un assaggio di bagno in mare e che ora torneranno verso i grandi centri del Nord Italia. Specialmente per chi si trovava nella Riviera di Ponente.

Parliamo ovviamente del traffico, che nella tratta di autostrada A10 compresa tra Albenga e Feglino già in queste ore centrali della mattinata ha visto segnalare circa 14 chilometri complessivi di code.

A segnalarle "per traffico intenso" i canali ufficiali di Autostrada dei Fiori, che già alle 9.35 segnalavano 11 km tra Albenga e Finale diventati intorno alle ore 11 circa 12, e poi altri 3 km tra Finale e Feglino. Ovviamente in direzione Savona.

Disagi che al momento non paiono essersi ancora riverberati sull'altro tratto di autostrada verso il nord che interessa la nostra provincia, quello della A6 Torino-Savona.