Tra risse e incidenti, un primo sabato notte di movida estiva movimentato per i soccorsi

E' stata una prima notte di movida estivo decisamente denso di lavoro per i soccorritori quella tra ieri, sabato 3, e oggi, domenica 4 giugno.

Diverse le chiamate al numero unico di emergenza (NUE) 112 giunte nel cuore della notte, in particolare dalla riviera, dove tra locali, bar e ristoranti si è concentrato logicamente il maggior afflusso di persone in questo ponte del 2 giugno.

Interventi di varia natura, da quelli legati all'abuso di sostanze alcoliche a interventi per soccorrere feriti durante qualche litigio sfociato poi in qualcosa di più di un diverbio a parole. Impegnati quindi i militi delle pubbliche assistenze insieme alle Forze dell'Ordine per sedare gli animi e accertare le dinamiche dei fatti.

Un incidente invece si è verificato ad Albenga, intorno alle 5, in viale Martiri della Foce. Si è trattato di un frontale tra due auto all'interno delle quali si trovavano in totale 3 persone: sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca ingauna e la Polizia, solo una ragazza ha però dovuto ricorrere al trasporto in pronto soccorso al Santa Corona in codice giallo.