Convocata la Conferenza dei sindaci per l'illustrazione del piano sociosanitario della Regione

E' prevista per il 14 giugno la presentazione del piano sociosanitario della Regione alla Conferenza dei sindaci dell'Asl2 Savonese, a Palazzo Sisto a Savona. Il piano è il documento programmatico della Sanità regionale. Un documento fondamentale per la nuova sanità del territorio che attende di sapere nel dettaglio quali delle 50 deroghe che sarebbero state chieste al Ministero, riguardano il territorio del Savonese e la sua sanità, dal futuro dei punti nascita di Pietra e Savona o il destino di alcuni reparti.

Il piano ha già avuto molte osservazioni da parte dei sindaci del territorio. Molti, come quello di Savona e Pietra Ligure, hanno lamentato «concertazione territoriale che non si è assolutamente concretizzata», posizione condivisa anche dal Comune di Pietra Ligure. Altri tempi posti dai primi cittadini dell'Asl2 sono relativi alla nuova sanità territoriale, «la cui definizione e localizzazione non sembra rispondere ad una reale analisi dei bisogni del territorio ma appare più legata all'attuale organizzazione del sistema sanitario territoriale».

Ma è stato anche sollevato il tema delle strutture per anziani e i nuovi accreditamenti che non sarebbero più stati attivati da tempo o quello delle risorse che i comuni dell'entroterra ritengono troppo sbilanciate a favore di quelli costieri. Tutti punti sui quali gli amministratori locali si potranno confrontare nell'incontro previsto con l'assessore regionale Gratarola e il commissario dell'Asl2 Orlando.