Savona: gli alloggi universitari sono pochi, una stanza da privati costa in media 300 euro al mese

Si parte da un posto letto in una camera doppia a 150 euro a testa, più le spese, fino a 450 euro per un monolocale con letto matrimoniale soppalcato. Savona non è Milano, dove gli studenti universitari protestano nelle tende contro il caro affitti, ma anche per i giovani del Campus che vengono da fuori trovare una stanza, magari vicino all'Università, è una spesa non indifferente.

Il Campus di Legino è frequentato prevalentemente da studenti residenti in Liguria ma, tra i circa 1.800 iscritti, c'è un 12% circa di stranieri ai quali si aggiungono quelli che vengono da altre regioni. Le residenze universitarie all'interno del Campus di Legino coprono solo 77 posti letto e per gli studenti esclusi non resta altro da fare che cercarsi un alloggio, meglio se vicino al Campus.L'Università di Genova ha destinato una pagina web a bacheca degli alloggi che i privati propongono ai ragazzi in cerca di una sistemazione, per il resto ci si affida al passaparola.

Ora che l'Anno accademico è quasi alla fine i proprietari stanno aggiornando le loro proposte. Una riguarda un mini alloggio in via Cadorna: una piccola cucina, bagno e, sopra alla cucina un soppalco con un letto matrimoniale vengono proposti a 450 euro al mese per una persona. Se gli inquilini sono due la spesa è di 300 euro a testa. Per stanza con due letti in via Nostra Signora Del Monte la richiesta è di 300 euro a persona. Leggermente più bassa l'offerta di un appartamento in via Stalingrado, per 280 euro al mese mentre per via Falletti la richiesta è di 400 euro al mese. Più abbordabili le stanze proposte per un appartamento in vie Mignone: due camere doppie per 150 euro a persona, in Salita Aquileia la richiesta è di 250 euro a persona per una camera da due. All'affitto vanno poi aggiunte le spese per luce e gas e quelle condominiali. Insomma se alla spesa per l'alloggio si aggiungono le tasse universitarie,mensa o la spesa quotidiana si tratta di una spesa consistente anche per le famiglie degli studenti del Campus.