Mortale nei pressi dell'ingresso dell'A10 di Savona: la vittima è Marcello Ciarlo

Si chiamava Marcello Ciarlo, il 66enne vittima dell'incidente di questa mattina all'ingresso della A10 di Savona.

L'uomo, originario della Val Bormida, di Altare, dove possedeva una casa in campagna, da 40 anni era residente a Genova.

Per anni era stato ingegnere alla Bocchiotti. Da quando era andato in pensione aveva avuto modo di dare spazio alle proprie passioni, come il deltaplano, sport che ha praticato a buoni livelli.

Lo piangono la moglie Egizia Gasperini, i figli Olmo e Anita, la sorella Maria Vittoria e la nipote Giulia.

Sulla dinamica dell'impatto, verificatosi all'intersezione tra l'ingresso dell'autoporto e la strada che conduce al casello, tra la Triumph a bordo della quale viaggiava l'uomo e un autoarticolato stanno facendo luce gli agenti della Polstrada del commissariato di Sampierdarena.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i militi della Croce Oro d'Albissola Mare con l'automedica ma non c'è stato nulla da fare per la vittima.

Per regolare il traffico e mettere in sicurezza l'area è stato mobilitato il personale operativo del concessionario autostradale.

Alla famiglia di Marcello Ciarlo vanno le condoglianze della nostra redazione.