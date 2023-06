Atti sessuali durante le visite, il ginecologo fornisce la sua versione: simulava rapporti per fare diagnosi

Ha fornito la sua versione dei fatti rispondendo alle domande del Giudice per le indagini Preliminari Emilio Fois e il Pubblico Ministero Marco Cirigliano, il 56enne Maurizio Traversa, arrestato lunedì scorso dalla squadra mobile della Polizia di Savona.

I poliziotti avevano potuto accertare che, durante le visite, lo specialista, noto nella città della Torretta, sia per il suo lavoro nello studio di via Paleocapa che nel reparto di Ginecologia e Ostetricia dell'ospedale San Paolo di Savona, approfittando della situazione e della soggezione di alcune pazienti, aveva sottoposto le donne ad atti di natura sessuale, contro la loro volontà, sostenendo falsamente lo scopo diagnostico delle proprie condotte.

L'ecografista e specialista in ostetricia, difeso dall'avvocato Andrea Frascherelli, questa mattina ha risposto durante l'interrogatorio di garanzia in Tribunale a Savona durato circa un'ora e mezza, specificando che con le pazienti simulava rapporti con finalità diagnostiche con il consenso delle stesse.

Due le prime denunce formalizzate in Questura che poi hanno fatto seguito ad un'ulteriore querela di un'altra paziente.

Non è da escludere che dopo aver saputo dell'arresto alcune donne che probabilmente per paura o vergogna non avevano deciso di raccontare i fatti, prendano coraggio e decidano di rivolgersi alle forze dell'ordine.

"Si è messo a disposizione e ha chiarito la propria posizione. Vedremo di sapere quali saranno le determinazioni dell'autorità giudiziaria" ha detto il legale difensore.

L'uomo che è stato sospeso dall'Asl2 è attualmente agli arresti domiciliari.