E' mancato il dottor Marco Furfaro, i funerali ad Altare

Addio al dottor Marco Furfaro, mancato all'ospedale San Paolo di Savona. Aveva 91 anni.

Laureato in medicina e chirurgia nel 1959, si era poi specializzato in medicina del lavoro (1961), neurologia clinica e laboratori (1963) e igiene (1971). Stimato e conosciuto, per tanti anni aveva ricoperto il ruolo di primario nel laboratorio di analisi nel vecchio San Paolo, quando l'ospedale era collocato nel centro della città savonese.

"Lo ricordo con piacere - commenta il dottor Renato Giusto, ex presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Savona - Era una persona precisa e assai in gamba".

I funerali saranno celebrati domani, venerdì 9 giugno, alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di Sant'Eugenio di Altare.