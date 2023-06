Ripulita discarica a cielo aperto in zona Costa del Prato, il comune di Altare: "Telecamere mobili per stanare gli incivili"

I "furbetti del porta a porta" colpiscono ancora. In questi giorni in zona Costa del Prato è stato effettuato un impegnativo intervento per la rimozione dei rifiuti.

Da tempo l'area, importante crocevia sentieristico di interesse quantomeno regionale, si trovava in condizioni indecorose apparendo, nonostante ripetuti interventi di pulizia, come una discarica a cielo aperto.

Di comune accordo la polizia locale di Altare e Savona, nonché le rispettive amministrazioni comunali guidate dai sindaci Roberto Briano e Marco Russo, hanno ritenuto necessario per fare fronte a questa problematica, un intervento più radicale, rimuovendo non solo i rifiuti accumulati, ma anche il fabbricato metallico prospiciente, ricettacolo dei ripetuti abbandoni.

"Ora l'area ha tutto un altro aspetto, più coerente con l'importanza che ricopre l'Alta Via dei Monti Liguri (il lungo sentiero a tappe che cavalca tutta la dorsale montana regionale) ed è più facilmente fruibile dall'intera cittadinanza - spiegano dal comune di Altare - Il nostro impegno non terminerà qui, farà seguito un'attenta attività di sorveglianza con le telecamere mobili, al fine di scongiurare il ripetersi di tali fenomeni illeciti".