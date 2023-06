Finisce l'anno scolastico: suona l'ultima campanella per 30mila studenti della provincia

Venerdì 9 giugno suonerà l'ultima campanella dell'anno scolastico 2022-23 per circa 30 mila alunni delle scuole savonesi, per circa 2500 insegnanti e poco meno di 900 non docenti, tra bidelli, personale amministrativo e tecnici. Per i ragazzi delle quinte superiori della provincia (circa 2.000) c'è l'appuntamento con l'esame di maturità, l'ultima prova della loro carriera scolastica.

Nei giorni scorsi sono state pubblicate le commissioni di maturità per l’esame di Stato nelle scuole del Savonese , per un esame che si è ormai buttato alle spalle le restrizioni che erano state imposte dalla pandemia. La commissione maturità 2023 sarà composta da metà dei membri esterni e metà interni. Precisamente, tre professori interni e tre esterni, a cui aggiungere un presidente di commissione, anche questo esterno.

Si parte mercoledì 21 giugno, alle 8.30, con il primo scritto, italiano, comune a tutti gli indirizzi. Si prosegue il 22 giugno con la seconda prova, che riguarda le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio e quindi specifica per i vari indirizzi.

Dopo una settimana per la correzione dei compiti, prenderanno il via i colloqui che hanno l’obiettivo di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale di ciascun candidato. Per quanto riguarda invece i ragazzi che frequentano la terza media i calendari e le prove d’esame sono predisposti, in questo caso, dalle singole scuole.