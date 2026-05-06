Musica e solidarietà a Savona: raccolta fondi per l’acquisto di un manometro esofageo per l’ospedale San Paolo

Assfad (Associazione savonese per la salute del fegato e dell’apparato digerente) celebra la sua “Nona Giornata” riunendo 18 musicisti savonesi, oggi affermati a livello internazionale, per una nobile causa.

Venerdì 8 maggio, alle ore 20.30, nella chiesa di Sant’Andrea, l’associazione promuove una raccolta fondi finalizzata all’acquisto di una tecnologia essenziale: il manometro esofageo ad alta definizione (HRM).

Ad oggi, questo strumento non è disponibile presso l’ospedale di Savona. Questa mancanza comporta criticità concrete per i cittadini e i pazienti, costretti a spostarsi fino a Genova, con conseguenti disagi, tempi diagnostici più lunghi e percorsi di cura più complessi.

In un concerto unico si potranno ascoltare: Simonetta Guarino, Linda Campanella, Nicole Magolie, Giulia Chiovelli, Simona Scarano, Carlo Aonzo, Fabio Rinaudo, Matteo Peirone, Alessandro Signorile, Gabriele Gentile, Roberto Storace, Fiorenzo Ermellino, Antonio Tato Capelli, Simone Giusto, Mauro Bozzini e il Coro polifonico di Valleggia diretto da Maurizio Fiaschi.

Sarà presente anche il comitato scientifico di ASSFAD formato da notissimi medici del nostro ospedale : Raffaele Galleano, Giorgio Menardo, Filippo Falchero, Pietro Dulbecco. Presenta la serata il giornalista Rai Marco Gervino.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti IX Giornata ASSFAD – Il Concerto, in programma: venerdì 8 maggio 2026, ore 20:30 Chiesa di Sant’Andrea Apostolo,

Come donare: BPER Agenzia Savona IBAN: IT56B0538710610000047330113 5x1000: 92088500092 PAYPAL: https://paypal.me/assfad

Riferimenti online: https://www.facebook.com/ASSFADonlus https://www.assfad.org/.