Quiliano, il Consiglio comunale dei ragazzi in viaggio a Roma per la legalità

Il Comune di Quiliano conferma il proprio impegno nella promozione della cultura della legalità tra i giovani, intesa come educazione alla responsabilità, al rispetto delle regole e alla cittadinanza attiva.

A conclusione del percorso biennale del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (C.C.R.R.), grazie al patrocinio e al sostegno economico del Consiglio Regionale – Assemblea Legislativa della Liguria, concesso al progetto “Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze – promozione della cultura della legalità”, presentato lo scorso novembre, è stato organizzato un viaggio didattico a Roma dal 10 al 12 maggio 2026, quale momento finale di questo percorso di educazione alla legalità.

L’iniziativa intende rafforzare nei giovani i valori della responsabilità, del rispetto delle regole e della partecipazione consapevole alla vita civile. Durante il soggiorno, i ragazzi e le ragazze parteciperanno a visite istituzionali e a un percorso educativo presso l’Associazione Libera, realtà impegnata nella lotta alle mafie e nella promozione della giustizia sociale.

Il programma prevede la visita alla Camera dei Deputati, l’esperienza immersiva “ExtraLibera” e momenti di confronto con i rappresentanti dell’associazione, oltre ad attività culturali nel centro storico.

Al rientro, i partecipanti condivideranno l’esperienza con la scuola, contribuendo a diffondere i valori della legalità all’interno della comunità scolastica.

Parteciperanno al progetto 12 ragazzi/e del C.C.R.R., che saranno accompagnati dall’Assessore alle Politiche Giovanili, dalla professoressa referente per l’Istituto Comprensivo Spotorno-Quiliano, dalla Segretaria Coordinatrice dell’A.I.C.C.R.E. Liguria (Associazione Italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa) e da due dipendenti comunali.