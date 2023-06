Piano asfalti, la giunta stanzia 280 mila euro per la manutenzione straordinaria

Asfalto rovinato, segnaletica orizzontale cancellata dal tempo e buche pericolose per motociclisti e ciclisti. Il Comune correa ai ripari e approva in giunta il progetto definitivo per sistemare una parte delle strade cittadine con un piano di manutenzione straordinaria. L'investimento stanziato da Palazzo Sisto è di 280 mila euro, in parte contributo ministeriale e in parte risorse dell'amministrazione.

Le vie che saranno interessate dai lavori sono: via Famagosta, via Berlingeri, via Pietro Giuria, via Pirandello, via Alessandria e limitrofe, via Alla Rocca e via Chiavella, via Buozzi, con il rifacimento della segnaletica orizzontale. Le vie sulle quali fare gli interventi di manutenzione straordinaria sono state individuate su segnalazione e dopo un monitoraggio da parte degli uffici comunali.

“Per mantenere un sufficiente livello di sicurezza delle strade – dice l'amministrazione comunale - occorre periodicamente effettuare interventi straordinari di rifacimento di tratti di manto bituminoso risultato ammalorato, che esulano dalla ordinaria manutenzione”. Dalla data della redazione del progetto definitivo al collaudo è previsto un arco di tempo che ha da 90 giorni (3 mesi) a 250 giorni ( a 8 mesi).