Feglino, fervono i preparativi per il 150esimo anniversario delle Apparizioni Mariane

Manca poco meno di un anno alla data segnata sul calendario col proverbiale "cerchiolino rosso" del 12 maggio 2024, eppure a Feglino fervono già i preparativi per le iniziative con cui la comunità dell'entroterra finalese celebrerà il 150esimo anniversario delle Apparizioni Mariane sul colle del Prà.

La sera del 30 maggio scorso, presso la chiesa Parrocchiale di San Lorenzo, si è svolta la prima riunione del Comitato per i festeggiamenti, nato su espressa richiesta del parroco don Giovanni Perata con la volontà di far sì che sia il popolo a curare i festeggiamenti per questo importante anniversario.