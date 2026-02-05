Vestiti senza etichettatura e giocattoli senza avvertenze: sequestri della Polizia locale a Finale

ll Nucleo Tutela del Consumatore della Polizia Locale di Finale Ligure, nel programma di controlli sulle attività commerciali,
ha disposto il sequestro di sessanta capi di abbigliamento posti in vendita sprovvisti della prescritta etichettatura riportante la composizione del tessuto e le qualità del capo, rinvenuti all'interno di un negozio di FinalPia.
Per l'esercente, di nazionalità straniera, oltre il sequestro sono state emesse sanzioni pecuniarie per circa 2.200 euro per violazioni amministrative di diversa natura.
Nell'ottica dei medesimi controlli, è stato sanzionato un secondo esercente per avere posto in vendita confezioni di giocattoli privi dell'indicazione di destinazione a bambini di età superore a tre anni, in quanto contenenti elementi di piccole dimensioni che possono essere facilmente inalati o ingoiati, con grave pregiudizio per l'incolumità dei piccoli.
Anche in questo caso la merce è stata sequestrata, oltre alla contestazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 3000 euro.