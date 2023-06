Silvio Berlusconi, le reazioni del mondo politico ligure alla scomparsa dell'ex premier

La scomparsa dell'ex premier Silvio Berlusconi ha suscitato dal mondo politico ligure parecchie reazioni.

Tanti i messaggi di cordoglio, a partire dal presidente della Regione Giovanni Toti: "Una notizia che non avremmo mai voluto apprendere: il presidente Silvio Berlusconi non è più con noi. È davvero difficile in questo momento ordinare emozioni e trent’anni di ricordi. Il mio abbraccio va alla sua famiglia, ai suoi figli, che hanno diviso un padre con il suo impegno per il Paese.Oggi l’Italia è infinitamente più povera, spaesata. Ma sono certo che da lassù continuerà il suo lavoro. A noi qui continuare lo sforzo di modernizzazione e cambiamento della nostra Repubblica. Un impegno che deve essere eredità e patrimonio comune".

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e la giunta regionale esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi. Vicinanza alla famiglia da parte del governatore e degli assessori regionali.

“Ci lascia un grande imprenditore, un uomo che ha saputo costruire un impero sulla base della sua intuizione e delle sua visione. Nel calcio, nello mondo dello spettacolo così come in politica. Una mente che ha creato e unito il centrodestra, tracciandone il percorso e guidandolo fino a raggiungere risultati straordinari. Un percorso che ho avuto il piacere di condividere anche scendendo in campo in prima persona e venendo eletto in Comune per ben due volte tra le file di Forza Italia e una volta nel PdL, prima di passare in Fratelli d'Italia”, dichiara Stefano Balleari, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Liguria.

"La morte di Silvio Berlusconi segna oggettivamente la fine di un'era, intere generazioni non conoscono la politica senza Berlusconi. Indipendentemente da come la si pensi è stato centrale per la vita del Paese, tra chi lo ha sostenuto e chi, come me, lo ha combattuto sul campo delle idee politiche. Ma in una democrazia compiuta il rispetto verso gli avversari è fondamentale. Esprimo quindi il mio cordoglio alla famiglia e alla sua comunità politica, Forza Italia, che perde oggi il proprio leader", commenta il deputato Luca Pastorino, eletto da indipendente con il centrosinistra e iscritto al gruppo Misto.

"Con Silvio Berlusconi se ne va una parte importantissima d'Italia, un pezzo di quell'Italia libera e forte che lui stesso ha contribuito in maniera determinante a costruire e preservare. Rendiamo omaggio a un protagonista indiscusso della vita politica ed economica del nostro Paese, al quale va la gratitudine per l'impegno che non è mai venuto meno fino all'ultimo giorno. Un commosso senso di vicinanza ai familiari, da sempre legati e amanti della nostra Liguria e agli amici di Forza Italia. Grazie di tutto, presidente!", aggiungono dalla Lista Toti.

"È morto oggi Silvio Berlusconi, in bene o in male, un pezzo della storia d'Italia. Sarà proprio la storia a giudicarlo, non sta a noi oggi. Mi auguro che in questi giorni vinca il rispetto per il lutto di una famiglia, anche politica, che ha perso il padre", commenta Marco Calcagno di Italia Viva.

"Silvio Berlusconi era un uomo eccezionale, unico, ha stravolto cambiandola la politica in Italia - prosegue l'assessore regionale Marco Scajola - Imprenditore di successo, ha sempre lavorato senza mai risparmiarsi fino all’ultimo. Chi come me ha cominciato a fare politica nel centro destra alla fine degli anni 90, è cresciuto avendo lui come modello e riferimento politico. Una persona come lui mancherà al nostro Paese.

"Con la morte di Silvio Berlusconi finisce un'epoca - afferma la deputata e segretaria del Pd ligure Valentina Ghio alla notizia della scomparsa di Berlusconi -. Nella consapevolezza della completa distanza nella visione politica passata e presente, resta il rispetto umano per un protagonista della storia del nostro Paese. La vicinanza del Pd ligure ai suoi cari e a Forza Italia".

“La morte di Silvio Berlusconi priva l’Italia di un leader politico tra i più grandi della nostra storia repubblicana, di un geniale imprenditore ed editore, di un lucido visionario che ha segnato e cambiato la storia e la vita sociale, economica, culturale e sportiva del Paese - dichiara il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia in Regione Liguria -. Come capogruppo di Forza Italia in Regione Liguria lo piango con dolore ed esprimo la mia vicinanza e il mio affetto alla famiglia Berlusconi e a tutte le persone che più sono state vicine al nostro Presidente. In questo giorno così triste desidero ricordare Silvio Berlusconi come un maestro di libertà che con il suo coraggio, la sua intelligenza e la sua determinazione ha dato davvero moltissimo all’Italia, agli italiani, alla storia ed alla crescita del nostro Paese e al suo ruolo nel mondo”.