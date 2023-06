Carcare, la Croce Bianca replica a Bologna: "Noi politicizzati? Accuse gravi e strumentali, chiediamo la sua personale smentita"

Dopo le accuse da parte del consigliere comunale Bologna ("Qualche alto dirigente avrebbe consigliato di votare in certo modo nell'ultima tornata elettorale" LEGGI QUI), ecco arrivare la replica da parte della Croce Bianca di Carcare: "Il Consiglio Direttivo riunitosi ieri, martedì 13 giugno, a seguito di verifiche condotte all’interno dell’associazione, smentisce categoricamente le gravi e strumentali affermazioni pronunciate dal consigliere comunale Franco Bologna e delle quali auspichiamo con fermezza la sua personale smentita, rilasciate durante il Consiglio comunale di lunedì 12 giugno. Il Consiglio Direttivo, si riserva di valutare con i propri legali se ricorrano gli estremi per adire le vie legali, al solo fine di tutelare l’immagine dell’associazione e dei volontari che la compongono".

Sempre nel corso della riunione, il Consiglio Direttivo ha provveduto alla predisposizione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, che tradotto in attività effettuata ha visto l'anno scorso lo svolgimento complessivo di 3.195 servizi di soccorso e trasporto sanitario: "Nello specifico sono stati svolti 1.082 servizi di emergenza/urgenza; 746 servizi ospedalieri con partenza dalla struttura sanitaria; 471 servizi territoriali con partenza dal domicilio; 478 servizi dialisi; 25 trasporti Avis per sangue e plasma; 30 assistenze a manifestazioni e 363 servizi di trasporto a privati".

"Sono inoltre stati confermati investimenti per l’allestimento di tre nuovi mezzi di soccorso, (automedicale, ambulanza da rianimazione e un mezzo da trasporto disabili con sollevatore per carrozzina), che verranno inaugurati dopo l’estate, nell'ambito di una cerimonia nella quale si svolgeranno le premiazioni di tutti i volontari, che si sono negli anni impegnati per garantire il servizio all’intera comunità", aggiungono dalla pubblica assistenza.

"Cogliamo l’occasione per ringraziare ancora una volta tutti i volontari, il personale dipendente e i volontari del Servizio Civile Universale per il grande impegno profuso. Un pensiero di riconoscimento lo riserviamo anche alle loro famiglie, che sono sempre pronte a supportarli durante l’attività di servizio", conclude la Croce Bianca.