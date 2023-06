Carcare, Bologna: "Qualche alto dirigente della Croce Bianca ha fatto campagna elettorale per Mirri"

"Qualche alto dirigente della Croce Bianca, non ho fatto nessun nome, ha contattato i membri della stessa pubblica assistenza per consigliare di votare in un certo modo (la lista Cambia Carcare del neo sindaco Mirri, ndr).

Questo l'intervento del consigliere comunale di opposizione Franco Bologna nel corso dell'ultimo Consiglio comunale di Carcare. La seduta ricca di polemiche, si è tenuta lunedì scorso.

Il fatto denunciato da Bologna sarebbe avvenuto, ovviamente, in piena tornata elettorale: "Questa cosa mi è stata riferita dalle persone che sono state avvicinate".