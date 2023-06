Sclerosi Multipla, Brunetto (Lega): "Malattia che comporta un elevato impegno assistenziale e un alto costo sanitario"

"La sclerosi multipla è una malattia cronica fra le più comuni e gravi del sistema nervoso centrale. È la prima causa di disabilità neurologica nei giovani adulti, manifestandosi per lo più tra i 20 e i 40 anni, e colpisce in numero maggiore le donne. Nel 2023 l’AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, ha stimato in 137 mila persone affette da SM in Italia, di cui più di 3500 in Liguria".

Lo comunica Brunello Brunetto, Consigliere regionale della Lega e Presidente della Seconda Commissione Salute e Sicurezza Sociale.

"Si tratta di una malattia che comporta un elevato impegno assistenziale e un alto costo sanitario. Evidenziato che la SM peggiora sensibilmente la qualità della vita di chi ne è affetto, ma anche dei caregivers, ho presentato un documento per chiedere alla Regione di aderire alla 'Carta dei Diritti delle Persone con Sclerosi Multipla' e a promuovere i contenuti dell'Agenda della Sclerosi Multipla 2025".

"L’Agenda definisce i diritti fondamentali di chi soffre della malattia, come quello alla salute, alla ricerca, all’autodeterminazione, all’inclusione, al lavoro, all’informazione, alla partecipazione attiva, coinvolgendo sia le persone colpite da sclerosi multipla sia i loro familiari per aiutarli a superare gli ostacoli che si possono incontrare quotidianamente. Lo reputo un passo fondamentale poter fornire un aiuto concreto a chi è affetto da questa malattia e ai disabili in generale", conclude.