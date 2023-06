Tornano gli appuntamenti d’estate con la rassegna “CONCENTRICA Spettacoli in orbita” decima edizione

Ripartono anche quest’anno gli appuntamenti delle Scampagnate Teatrali da giugno a settembre 2023. Gli Scavalcamontagne ci accompagneranno per le prime quattro date in giro per gli spettacolari paesaggi delle Langhe e della Liguria.

Si comincia il 16 giugno nella corte del Castello Medioevale di Monastero Bormida (AT) dove si potranno degustare alcuni prodotti tipici della zona forniti da Langa My Love e in seguito assistere allo spettacolo “Ricette e Sinfonie”, un’interpretazione divertente e un po’ piccante della relazione tra cibo ed eros a seguire il 20 giugno gli Scavalcamontagne fanno tappa a Bubbio (AT), all’Agriturismo Le Tre Colline in Langa, con possibilità di partecipare a una cena contadina e di vedere lo spettacolo “Un cavallino bianco”, una libera e irriverente interpretazione dell’operetta “Al Cavallino Bianco” di R. Benatzky e R. Stolz; il 28 giugno va in scena “Note di Santi e Peccatori” nell’arena delle rovine del Castello di Gorzegno (CN), preceduto da una degustazione di prodotti tipici, organizzata da Langa My Love.

Ultimo appuntamento degli Scavalcamontagne l’1 luglio a Cairo Montenotte (SV), nell’Anfiteatro Palazzo di Città, dove si potrà assistere allo spettacolo “Una Cin Ci La”.

Per le Scampagnate teatrali due gli appuntamenti in programma, il primo il 17 giugno a Novara con lo spettacolo In Macchina un esperimento teatrale, che ha bisogno di spazi aperti e circoscritti per essere messo in scena, che coinvolge gli spettatori in una sorta di drive-in al contrario.

Il 10 settembre, infine, all’Abbazia di Vezzolano, uno degli appuntamenti fissi della rassegna Concentrica, andrà in scena “Love Songs in the Dark”, concerto “al buio” per violoncello e pianoforte di Mariani-Montanaro, duo di musicisti ipo-vedenti organizzato in in collaborazione con Uici Torino (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti).

Tutte le informazioni riguardanti i biglietti e le prenotazioni per i singoli eventi di Concentrica//Spettacoli in orbita 2022/2023 saranno consultabili su www.rassegnaconcentrica.net e sui canali degli spazi partner.

INFORMAZIONI

http://www.rassegnaconcentrica.net/ - info@rassegnaconcentrica.net - tel. 011 060 60 79

PRENOTAZIONI

prenota@rassegnaconcentrica.net

CALENDARIO

16 GIUGNO 2023 ore 21,00 – Corte del Castello Medievale - Monastero Bormida (AT)

(ore 19,00 degustazione prodotti tipici con Langa My Love)

Scavalcamontagne – Ricette e Sinfonie

in collaborazione con Scavalcamontagne

17 GIUGNO 2023 ore 21,00 – Novara (NO)

Cabiria Teatro – IN MACCHINA SCAMPAGNATA TEATRALE in collaborazione con Cabiria Teatro

20 GIUGNO 2023 ore 21,00 – Agriturismo Le Tre Colline in Langa - Bubbio (AT)

Scavalcamontagne – Un cavallino bianco

in collaborazione con Scavalcamontagne

28 GIUGNO 2023 ore 21,00 – Arena delle rovine del Castello di Gorzegno - Gorzegno (CN)

(ore 19,00 degustazione prodotti tipici con Langa My Love)

Scavalcamontagne – Note di Santi e Peccatori

in collaborazione con Scavalcamontagne

1 LUGLIO 2023 ore 21,00 – Anfiteatro Palazzo di Città - Cairo Montenotte (SV)

Scavalcamontagne – Una Cin Ci La

in collaborazione con Scavalcamontagne

10 SETTEMBRE ore 21,00 - Albugnano (AT)

Luigi Mariani e Lorenzo Montanaro - LOVE SONGS IN THE DARK

SCAMPAGNATA TEATRALE in collaborazione con Uici