Varazze: Giornata della Prevenzione Cardiovascolare, esami gratuiti per la cittadinanza

Domenica 18 giugno, dalle ore 9 alle ore 12,30, a Varazze, presso piazza Nello Bovani, il Rotary Club Varazze Riviera del Beigua e i Rotary Club Genovesi, in collaborazione con Asl 2 e Croce Rossa Italiana Comitato di Varazze, Protezione Civile di Varazze e Associazione Savonese Amici della Cardiologia o.d.v., organizzano una "Giornata della Prevenzione Cardiovascolare" con esami gratuiti per la cittadinanza (si raccomanda di prenotare inviando un’email a varazzerivieradelbeigua@rotary2032.it o telefonando al numero 339.1009555).

La "Giornata della Prevenzione Cardiovascolare" di domenica 18 giugno fa parte del progetto "Medicina Digitale per la Prevenzione e la Cura" che ha visto coinvolti, dall’aprile 2022, sotto la regia dei Rotary e Rotaract Club Genovesi, Asl 3 e Asl 4 della provincia di Genova, Ospedale Policlinico San Martino IRCCS, Ordini Professionali di Medici e Ingegneri, Università di Genova e Liguria Digitale. Al progetto e al convegno che si è tenuto lo scorso 31 maggio a palazzo Ducale (Genova) hanno collaborato Comitato Macula, A.L.I.Ce., Esaote, MedTrust, Elco, Latis, AEIT, CTI Liguria.

"Servire la società al di sopra di ogni interesse personale, fare opinione e promuovere il progresso grazie alle importanti professionalità dei propri soci – dice Alberto Birga, presidente Rotary Club Genova, capofila del progetto “Medicina Digitale per la prevenzione e la cura” – sono concetti cui il Rotary da sempre si ispira. Sono convinto che il progetto “Medicina Digitale per la Prevenzione e la Cura” li rappresenti molto bene. Grazie alle tecnologie di cui disponiamo, siamo certi che l’obiettivo di erogare servizi personalizzati anche nelle aree maggiormente decentrate sia raggiungibile".

A Varazze, domenica prossima, ci si concentrerà, in particolare, sulla prevenzione cardiovascolare. Agli esami gratuiti potranno accedere, senza distinzione, residenti e turisti.

La prevenzione Cardiovascolare rimane cruciale per identificare precocemente i pazienti a rischio cardiovascolare elevato e sensibilizzare la popolazione all’importanza della prevenzione delle malattie cardiovascolari. Il riconoscimento precoce dei principali fattori di rischio cardiovascolari modificabili (ipertensione arteriosa, fumo, dislipidemia, diabete mellito, etc) che sono chiamati in causa nello sviluppo della patologia aterosclerotica coronarica con il potenziale rischio di infarto miocardico oltre ad aterosclerosi carotidea e di alti distretti, rappresenta il principale target preventivo e terapeutico.

Come spiega la dottoressa Chiara Bernelli, Cardiologo Interventista dell’Ospedale Santa Corona Asl 2 di Pietra Ligure, Referente Day Hospital di Emodinamica: "Questo evento è unico nel suo genere perché con questa iniziativa “scenderemo in piazza” e potremo fare prevenzione cardiovascolare sul territorio, ma anche identificare precocemente potenziali patologie cardiovascolari, mediante l’utilizzo di elettrocardiogramma, ed ecocardiografia. Quest’ultima metodica diagnostica sarà applicata per la prima volta sul territorio ligure e verrà offerta alla popolazione generale senza distinzione per fasce di età e di appartenenza, al fine di identificare precocemente potenziali patologie cardiovascolari".

Aggiunge Elisa Bribo’ presidente del Rotary Club Varazze Riviera del Beigua: "Sono davvero felice che il Rotary Varazze Riviera del Beigua possa realizzare un service di grande impatto sul territorio relativo alla tematica di prevenzione cardiovascolare. Questo sarà possibile grazie alle professionalità dei soci all’interno del Rotary Club. Grazie infine alla fiducia che gli undici Rotary Club e quattro Rotaract Genovesi hanno avuto nel Rotary Varazze, consentendogli di essere il primo club, al di fuori del genovesato, a realizzare questo service District grant Medicina digitale per la prevenzione e la cura".

Come già nelle precedenti tappe del progetto, svoltesi a Lavagna, Torriglia, Rovegno, Ronco Scrivia, Savignone, Campo Ligure, presso il centro di riabilitazione cardiaca della Fiumara e presso le case circondariali di Marassi e Pontedecimo, "Medicina Digitale per la prevenzione e la cura" si propone di portare e diffondere la cultura della prevenzione, in particolare nei centri periferici, là dove può essere più difficile accedere a esami medici e sottoporsi a visite specialistiche.

Presso l’unità mobile del Rotary e presso luoghi-presidio opportunamente allestiti, i cittadini-pazienti hanno potuto verificare la condizione di salute della propria retina, grazie a esami OCT, misurare il proprio rischio ictus e diabete, accertarsi delle buone condizioni di cuore e polmoni. Esami e refertazioni sono stati condotti sia in loco, da medici e operatori sanitari, sia a distanza, via Internet. Grazie alle tecnologie di telemedicina e telerefertazione, infatti, lo specialista può visitare il cittadino-paziente pur restando nel proprio studio medico, collegato via internet.

Per maggiori informazioni varazzerivieradelbeigua@rotary2032.it.