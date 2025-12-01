"Mi avete salvato la nipotina": la gratitudine di una nonna su Facebook

Un post carico di emozione e riconoscenza sta commuovendo in queste ore la comunità savonese. A scriverlo è una nonna che sabato scorso ha vissuto momenti di autentico terrore quando la nipotina di 22 mesi, affidata alle sue cure, è stata colta da un malore improvviso.

"Sono la nonna della bambina di 22 mesi che era a casa mia", esordisce la signora Natalia nel gruppo Facebook "Savona È!", raccontando un'esperienza che nessun nonno vorrebbe mai vivere. Era intorno alle 12,30 di sabato quando la piccola "è svenuta improvvisamente e per 3-4 minuti non rispondeva a nessuno stimolo".

Minuti che devono essere sembrati eterni, in cui la donna si è trovata sola a fronteggiare un'emergenza che avrebbe messo in crisi chiunque. Ma il suo post è un attestato di gratitudine verso chi l'ha aiutata in quel momento disperato.

"È per questo motivo intendo ringraziare calorosamente il 118 e la guardia medica per la tempestività del soccorso", scrive la nonna, che poi estende i suoi ringraziamenti ai "medici di pronto soccorso pediatrico dell'ospedale San Paolo".

Le parole più toccanti arrivano alla fine: "Vi ringrazio veramente di cuore... che mi avete salvato la nipotina".

La bambina, come aggiorna la stessa nonna, "attualmente si trova in ospedale... è sta quasi bene", parole che lasciano trasparire tutto il sollievo per lo scampato pericolo.

Il post ha raccolto decine di commenti di vicinanza da parte dei savonesi, colpiti dalla testimonianza diretta di chi ha vissuto un'emergenza sanitaria molto critica.