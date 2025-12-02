Croce d’Oro, operative ad Albissola Marina e Savona due nuove apparecchiature per il massaggio cardiaco automatico

La Pubblica Assistenza Croce d’Oro OdV ha messo in servizio, sulle ambulanze dedicate all’emergenza nelle sedi di Albissola Marina e Savona, due massaggiatori cardiaci automatici di ultima generazione.

Si tratta di apparecchiature di modernissima concezione e tecnologicamente all’avanguardia, acquistate grazie al contributo di UniCredit nell’ambito del progetto “Cuore d’Oro”, le quali sono in grado di garantire un’azione sempre calibrata e perfetta con una lunga autonomia di funzionamento, rendendo le fasi sempre critiche della rianimazione cardiopolmonare indipendenti dalla resistenza fisica dei soccorritori.

Un vantaggio decisivo nei casi in cui la rianimazione cardiopolmonare deve essere protratta per molti minuti, condizione in cui la tenuta fisica del personale può compromettere l’efficacia delle compressioni toraciche.

I militi della pubblica assistenza albisolese sono stati adeguatamente formati e addestrati all’utilizzo di queste particolari dotazioni partecipando a corsi specifici ed eseguendo simulazioni per meglio apprendere l’utilizzo dei massaggiatori automatici anche nelle fasi di spostamento e di trasporto.

«La nostra Pubblica Assistenza – afferma con orgoglio il presidente Alessio Salis – dal 1992 cerca di essere sempre al fianco di chi ha bisogno dotandosi delle migliore attrezzature che la tecnologia mette a disposizione. Un grande ringraziamento va a UNICREDIT che, come già accaduto in passato per l’acquisto di una barella ad alto biocontenimento e un’incubatrice neonatale da trasporto, ha saputo supportarci in un’azione veramente importante per la collettività».