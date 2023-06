Futuro della raccolta rifiuti a Savona, incontro in Comune. I sindacati: "Verificheremo che le tempistiche vengano rispettate"

La conclusione dell'iter entro il mese di luglio, nessun ritardo sulle tempistiche per via dei problemi legati al caso Egea e la stabilizzazione dei lavoratori precari di Ata ai quali scade il contratto il prossimo 30 giugno.

Questi i temi che sono stati trattati questa mattina in Comune a Savona con al centro la Sea-S, la newco che subentrerà al 49% ad Ata che andrà a gestire il futuro sistema di raccolta porta a porta dei rifiuti nel comune capoluogo.

All'incontro erano presenti il sindaco Marco Russo, l'assessore Barbara Pasquali, l'amministratore unico di Ata Simona Ferrando, i vertici di Egea Ambiente, Docks Lanterna e Idealservice (che costituiscono l'ati che darà vita a Sea-s) e le organizzazioni sindacali.

"Ci hanno comunicato che gli atti amministrativi sono quasi completati ed entro luglio si dovrebbe concludere l'iter - ha detto il segretario della Uil Franco Paparusso - Abbiamo espresso perplessità perchè altre volte ci era stato detto che era tutto apposto..invece... Non siamo completamente soddisfatti. Verificheremo che tutto ciò avvenga secondo tempistiche nel caso ci riserviamo di fare un passaggio nelle assemblee con i lavoratori valutando tutte le iniziative".

"E' stato un incontro interlocutorio ma ci è stato specificato che gli iter amministrativi, tecnici e autorizzativi per l'avvio dell'Ati sono in itinere. Le aziende non sono però in grado di darci una data perchè dipende da altri soggetti - ha puntualizzato Giancarlo Bellini, segretario Cgil - Si presume che intorno ai primi di luglio i procedimenti più importanti siano in conclusione e appena sono pronti partiranno. Ci hanno rassicurato in tutti i modi rispetto alla solidità del soggetto. Questa vicenda comunque prima si chiude e meglio è".

"Non ci sono state fornite delle date ma a fine luglio dovrebbe chiudersi l'iter - ha continuato Danilo Causa, segretario Cisl - Ci hnno dato la garanzia che sono un gruppo forte, se ci sono problematiche nel caso troveranno una soluzione. Per ora gli diamo fiducia".

I sindacati sono preoccupati in merito al contratto in scadenza dei dipendenti precari della società partecipata savonese.

"Sono parte strutturale dell'azienda e vogliamo che siano assunti, devono garantire un futuro a questi lavoratori - concludono Paparusso, Bellini e Causa - Cercheremo di trovare delle soluzioni che da una parte consentano il mantenimento del reddito e la continuità lavorativa. Ci preoccupa la situazione, dovremo dare ancora un'ulteriore proroga che è la sesta degli ultimi anni ".

Nel frattempo il prossimo 27 giugno i sindacati avranno un incontro con l'azienda per fare il punto sul tema.