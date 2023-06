Festival teatrale di Borgio Verezzi, venerdì 23 giugno apre la biglietteria

Venerdì mattina (23 giugno) l’apertura della biglietteria in Viale Colombo 47 (per informazioni tel. 019 610167; e-mail: biglietteria@comuneborgioverezzi.it) é l’ultima tappa di avvicinamento alla partenza del Festival teatrale di Borgio Verezzi, la cui 57.ma edizione - 12 spettacoli, 9 dei quali in “prima nazionale” - prenderà il via il 7 luglio.

La prevendita scatta dunque il 23 giugno e solo per questa giornata gli uffici seguiranno un orario particolare dalle 8,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 18,30. In seguito la biglietteria sarà aperta dal lunedì al sabato, al mattino dalle 10,30 alle 13 e al pomeriggio dalle 16,30 alle 18,30.

Prezzi dei biglietti: primo settore (file fino alla lettera N) intero 30 euro, ridotto 27 euro (over 65/under 25); secondo settore (dalla lettera O sino a fondo sala) intero 27 euro, ridotto 25 euro (over 65/under 25). Ridottissimo 15 euro (ragazzi fino agli 11 anni senza distinzione di settore). Muretti 25 euro. Per l’evento speciale nelle grotte, prezzo unico 15 euro.

Prenotazioni telefoniche al: 019/610167, online e via mail biglietteria@comuneborgioverezzi.it sono possibili nello stesso orario di apertura della biglietteria. Al botteghino in piazza Gramsci a Verezzi sono acquistabili solamente i biglietti per la serata di spettacolo in corso, dalle 20:30 alle 21:45.

Modalità di pagamento. In biglietteria e al botteghino: contanti, pagobancomat, assegno circolare. A distanza: bonifico bancario – IBAN IT46K0875349320000120130678 intestato a Comune di Borgio Verezzi (nella causale specificare il numero di prenotazione fornito dalla biglietteria e il cognome comunicato al momento della prenotazione).

Il cartellone. 7-8 luglio, “La strana coppia”, di Neil Simon, con Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia; 11-12 luglio, “Stanlio&Ollio” di Claudio Insegno, con Claudio Insegno e Federico Perrotta; 15-16 luglio, “Il malloppo” di Joe Orton, con Gianfelice Imparato, Marina Massironi e Valerio Santoro; 18 luglio, “Il piacere dell’attesa “, di e con Michele La Ginestra; 20 luglio, “Cetra... una volta”, di Toni Fornari, con Stefano Fresi; 22-23 luglio, “28 motivi per innamorarsi “, di Jennifer Lane, con Pino Quartullo e Irene Ferri; 26-27 luglio, “Prinçesa”, di Fabrizio Coniglio, con Vladimir Luxuria; 29 luglio: “Anima Latina”, con Mariangela D’Abbraccio; 1-2 agosto, “Come sei bella stasera”, di Antonio De Santis, con Gaia De Laurentiis e Max Pisu; 5-6 agosto, “Vicini di casa “, di Cesc Gay, con Amanda Sandrelli e Gigio Alberti; 9-10-11 agosto, “Tenente Colombo”, di Levinson e Link, con Gianluca Ramazzotti e Nini Salerno; 13-14 agosto (nelle grotte), “L’ombra lunga di Cenerentola”, di e con Davide Diamanti.