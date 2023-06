Savona, passeggiata a mare, ci sarebbe l'ok del ministero sullo slittamento dei tempi di realizzazione

Ci sarebbe l'ok del Ministero, anche se Palazzo Sisto è in attesa della comunicazione ufficiale, per fare slittare i termini per lavori della passeggiata a mare di via Nizza che dovrebbero partire nell'autunno, e garantire così la realizzazione del progetto

. I ritardi per i rincari dei materiali sono di quasi tre anni e rischiavano di fare saltare la nuova passeggiata a mare, ma l'amministrazione ha trovato un accordo con la Rti di imprese che si è aggiudicata l'appalto e che prevede l'utilizzo di altri materiali e alcune modifiche al progetto, troncando la parte di passeggiata che era prevista verso Zinola. I prossimi passaggi necessari saranno con l'Autorità portuale (era previsto un incontro oggi ma slitterà per impegni dei rappresentanti dell'Autorità di sistema) e poi l'approvazione della variante del nuovo progetto.

“Da comunicazione ancora non ufficiale il Ministero avrebbe approvato lo slittamento dei tempi- spiega l'assessore ai Lavori pubblici Lionello Parodi – ora saranno necessari ancora alcuni passaggi per completare l'iter della modifica al progetto originario e avviare cantieri, dopo l'estate”.