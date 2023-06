Sostegno alle imprese, Unione Industriali e Bper Banca a braccetto: spazio ad un canale di accesso per rispondere alle esigenze finanziarie (VIDEO)

Promuovere e facilitare il ricorso al credito da parte degli industriali savonesi ma anche sviluppare conoscenza e cultura in ambito finanziario e aziendale: questi gli obiettivi principali dell’intesa siglata oggi a Savona tra Unione Industriali di Savona e Bper Banca.

Viene dunque attivato un canale di accesso privilegiato per rispondere in maniera efficace a tutte le esigenze finanziarie delle imprese associate, con soluzioni di finanza agevolata e ordinaria. Un dialogo e un rapporto fiduciario che mira anche a diffondere anche una maggiore cultura bancaria e finanziaria tra gli imprenditori.

L’accordo di collaborazione è stato firmato da Luigi Zanti, Responsabile Direzione Territoriale Liguria di Bper Banca, e da Angelo Berlangieri, Presidente dell’Unione Industriali di Savona.

L’iter prevede che le imprese associate rivolgano le loro richieste direttamente all’Unione che farà una prima valutazione e provvederà ad attivare la Banca che, a prescindere dal fatto che l’azienda richiedente sia o meno già cliente, metterà a disposizione un servizio di consulenza dedicato, finalizzato a valutare le necessità finanziarie connesse alla realizzazione di specifici progetti; analizzare soluzioni mirate al miglioramento delle dinamiche economico/finanziarie dell’azienda; approfondire il quadro affidativo complessivo; proporre soluzioni di credito agevolate con scontistica del 50% sulle spese di istruttoria per alcune tipologie di finanziamento; approfondire tematiche di pricing in ottica di miglioramento del costo del funding, nonché a esaminare qualunque tematica bancaria e finanziaria che sia funzionale all’interesse dell’impresa associata.

La Banca si impegna inoltre a dare un riscontro all’impresa entro e non oltre 10 giorni lavorativi dal reperimento della completa documentazione necessaria. L’intento è quello di fornire agli associati un’assistenza qualificata a 360 gradi che valuti tutti gli aspetti gestionali, finanziari e di mercato dell’impresa e che garantisca al contempo tempi rapidi di risposta.

L’accordo prevede anche l’impegno congiunto di organizzare webinar, seminari, convegni e in generale momenti formativi e informativi che possano accrescere la cultura e la consapevolezza degli imprenditori su tematiche di natura finanziaria, economica e manageriale.

“Bper Banca vuole attivare un dialogo costante con il mondo imprenditoriale, intercettando le esigenze delle aziende e l’evolversi degli scenari economici - commenta Luigi Zanti - Con questo accordo siamo convinti di offrire un sostegno deciso alle imprese della provincia di Savona, fornendo agli imprenditori una consulenza qualificata che metta a loro disposizione gli strumenti necessari per realizzare progetti di sviluppo e strategie di business. Ci avvaliamo della collaborazione di un’associazione di categoria come Unindustria che si è dimostrata sempre efficiente e preparata”.

“La collaborazione con Bper Banca – aggiunge Angelo Berlangieri – per l'Unione Industriali di Savona è ormai una certezza. Voglio concentrare l'attenzione su due aspetti rilevanti di questo rapporto: il 50% di sconto sui corsi di istruttoria e 25 punti base meno dello Spread vigente per gli iscritti alla nostra Associazione. Importanti strumenti per la competitività, lo sviluppo e il miglioramento degli asset gestionali delle nostre aziende. L’accesso a un servizio di consulenza a 360 gradi, reso in tempi certi, e l’accrescimento della cultura finanziaria ed economica mediante l’organizzazione, in partnership con la Banca, di specifici momenti di formazione ed approfondimento è ulteriore elemento di soddisfazione per questo percorso condiviso”.