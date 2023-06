Aggredisce i carabinieri con un coltello da macellaio: 22enne marocchino arrestato ad Albenga

Un ragazzo a dorso nudo, armato di un grosso coltello insanguinato lungo più di 30 centimetri, accompagnato da una giovane adolescente di 16 anni. Situazione movimentata questa mattina ad Albenga, quando i carabinieri sono intervenuti in piazza del Popolo a seguito di numerose segnalazioni da parte dei cittadini preoccupati.

Il contesto è rapidamente sfuggito di mano, richiedendo una mobilitazione immediata da parte delle forze dell'ordine. Grazie alle indicazioni fornite dalla Centrale Operativa, nonché al monitoraggio costante tramite il sistema di videosorveglianza cittadino, un equipaggio della Radiomobile è riuscito a individuare la coppia lungo viale Martiri della Libertà.

Nonostante abbiano cercato di nascondersi tra i veicoli parcheggiati, i due sono stati prontamente rintracciati. La reazione del marocchino di 22 anni è stata estremamente violenta: non appena ha visto scendere i militari dal mezzo, si è avventato su di loro brandendo il coltello da macellaio.

Per garantire la sicurezza degli agenti e delle persone presenti in strada, i carabinieri sono stati costretti a neutralizzarlo rapidamente utilizzando lo spray urticante. Nonostante il colpo subito, il giovane non ha rinunciato a un atteggiamento ostile e aggressivo, cercando di colpire i militari con calci e pugni. Una volta bloccato a terra, il 22enne è stato ammanettato. Durante l'arresto, anche la giovane adolescente di nazionalità italiana ha manifestato la sua ira, scagliandosi contro i carabinieri, colpendoli ripetutamente con calci e pugni. Anche lei è stata costretta a desistere dopo l'utilizzo dello spray urticante.

Il giovane marocchino, proveniente da Milano, da poco tempo sul territorio comunale di Albenga, è già noto alle autorità locali, in quanto deferito in stato di libertà all'autorità giudiziaria savonese per alcuni episodi di violenza che hanno destato preoccupazione nella comunità ingauna. Tra questi, una rissa in piazza del Popolo il 2 giugno scorso, durante la quale aveva danneggiato un autobus di linea, e un'aggressione con un coltello pochi giorni dopo, il 6 giugno per la precisazione, che aveva causato gravi lesioni a un altro individuo di origine magrebina.

L'arrestato è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa dell'udienza di convalida e giudizio direttissimo. La sedicenne è stata denunciata in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale ed è stata riaffidata ai genitori dopo le formalità di rito.

Il procedimento è attualmente nella fase preliminare ed i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità dell’indagato non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall'autorità giudiziaria.