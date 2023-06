Pontinvrea riparte dopo l'alluvione del 2021. Camiciottoli: "Tutto pronto per l'inaugurazione della nuova area camper"

Pontinvrea riparte con l'apertura della nuova area camper attrezzata nel centro del paese.

"Quella di domani è una giornata importante per me come sindaco, e per tutta la comunità pontesina dopo la devastazione subita nel 2021 a causa dell'alluvione", commenta il primo cittadino Matteo Camiciottoli.

"La riapertura della nuova e attrezzata area camper nel pieno centro del paese è un passaggio importante per il nostro piccolo centro, perché in questi anni abbiamo costruito una accoglienza per il turismo itinerante di ottimo livello".

"Mi preme ringraziare la società FERA srl che gestisce i parchi eolici nel nostro comune perché senza il loro contributo non sarebbe stato possibile realizzare quest'opera di grande importanza anche per l'economia del paese. Quella di domani non è un inaugurazione ma una riapertura, la vera inaugurazione verrà fatta appena saranno ripristinati tutti gli impianti sportivi (per i quali sono già stati realizzati i progetti di manutenzione straordinaria e individuati i fondi) pre alluvione che insieme alla piscina hanno collocato Pontinvrea tra una delle località più a misura di famiglia del nostro entroterra", conclude Camiciottoli.