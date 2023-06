Porto, Vivere Vado attacca al Pd: "Incapace di elaborare un pensiero autonomo su presente e futuro"

"Il comunicato prende il via dalla efficienza del nostro porto, ma non si chiede perché alla dichiarata efficienza non corrisponda un incremento dei container movimentati, decisamente inferiore a quanto previsto non si chiede perché il numero di container movimentati a Vado corrisponda esattamente al numero di container in decremento a Genova e a Spezia".

"Sullo specifico del Protocollo i dem vadesi inanellano una patetica rassegna – di frasi fatte, broda allungata, aria fritta – che condisce l’essenziale del discorso: la “soddisfazione” e il “positivo riscontro alle nuove intese”. Si sono ben guardati dal leggere il testo e quindi non hanno colto le falsità contenute: non è vero che gli alloggi del Gheia sono stati tutti acquisiti; non è vero che sono state date in concessione al comune di Vado Ligure le aree demaniali previste".

"È vero invece che: le date previste nell’Accordo 2018 sono slittate; i nuovi interventi sono solo elencati, ignoti al momento i soggetti attuatori e i finanziamenti; le cave continueranno ad essere coltivate sine die e senza speranza di un recupero ambientale; nuove aree di sosta per i camion consumeranno altro suolo. Le conseguenze ricadranno sulla qualità dell’aria, sulla vivibilità urbana, sulla salute dei cittadini".

"Ai Dem vadesi non importa se l’integrazione tra porto e città è di là da venire; non importa se, sul fronte dell’occupazione, rimane ignota la reale consistenza del connubio territorio più sviluppo, tanto cara al nostro sindaco; non vedono contraddizioni tra servitù oggi sempre più impattanti e compensazioni sempre rimandate a date future. O sono inetti inconsapevoli che si fidano dell’ennesimo bluff del sindaco, o cialtroni collusi che sostengono le sue bugie contro l’interesse dei cittadini", concludono da Vivere Vado.