A Sassello niente cibo ai piccioni: il sindaco firma l'ordinanza di divieto

Un'ordinanza per vietare di gettare al suolo, sia pubblico che privato, granaglie, sostanze di scarto e avanzi alimentari con lo scopo di alimentare piccioni, altri volatili e/o animali in genere.

A firmarla, con uno dei suoi primi atti da sindaco, il primo cittadino di Sassello Marco Dabove, visto che la presenza dei piccioni in un contesto urbano possono generare l'insorgere di problematiche di carattere igienico-sanitarie anche nel territorio del comune della Valle dell'Erro.

"L'eccessiva presenza di volatili, pregiudizievole non solo delle condizioni igienico sanitarie ma anche del decoro pubblico, è determinata, tra l'altro, dalla somministrazione di cibo ai piccioni - viene puntualizzato nell'ordinanza - sono numerose le segnalazioni circa gli effetti di deterioramento del suolo e degli edifici, degrado delle strutture e di condizioni igieniche dell'abitato determinati dal guano; l'abitudine dei piccioni ad occupare soffitte, solai, sottotetti, specialmente di edifici disabitati, favorisce la nidificazione in ambito urbano con aggravio delle condizioni igieniche".

I proprietari di edifici posizionati in ambito urbano e chiunque a qualsiasi titolo abbia diritti su immobili esposti alla nidificazione e allo stazionamento dei piccioni, sono anche obbligati a mantenere pulito da guano o uccelli morti le aree private sottostanti i fabbricati e le strutture interessate dalla presenza dei volatili e di schermare dove possibile con delle apposite reticelle o ogni altra modalità idonea, ogni apertura di soffitte, solai, sottotetti, per impedire l'accesso ai piccioni per il riparo e la nidificazione.

Sono inoltre invitati, anche in caso di ristrutturazione o interventi di manutenzione, a dar vita a misure per impedirne lo stazionamento.