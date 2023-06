Andora, riunita la commissione permanente acqua

Il 21 giugno 2023 si è tenuta la terza riunione della commissione permanente “acqua”, guidata dal Presidente del Consiglio Daniele Martino, presso l’impianto di desalinizzazione che ha visto incontrarsi il sindaco Mauro Demichelis, il vice sindaco Paolo Rossi, il capogruppo di minoranza Flavio Marchiano e la consigliera di opposizione Rosella Porcella.

La Commissione “acqua”, fortemente voluta della Minoranza e richiesta nel Consiglio comunale dello scorso 8 marzo, aveva trovato pieno consenso dal sindaco Mauro Demichelis che ha dato mandato al Presidente del Consiglio Daniele Martino di gestirne la calendarizzazione e le convocazioni.

"In questi mesi si sono svolte due riunioni in cui l'amministrazione ha condiviso in piena trasparenza tutta la documentazione in possesso del comune, il percorso delle pressanti richieste fatte al gestore Rivieracqua in merito alla situazione dei lavori sul Roja, gli investimenti fatti, la situazione idrica e i rischi legati alla siccità e alle possibili azioni da determinare", ha dichiarato Daniele Martino. In occasione dell'avvio del dissalatore si è svolto un nuovo incontro.

"Conformemente alla dichiarazione di intenti della missione politico-amministrativa del nostro gruppo che vuole essere a sostegno e a fianco dell’amministrazione in carica quando le finalità dei procedimenti scelti fossero volti al mantenimento, alla crescita ed alla soluzione di problemi per i cittadini di Andora, anche in questo frangente, come già facemmo nel triste periodo della pandemia del Covid-19, abbiamo messo a disposizione le nostre competenze per collaborare in maniera stretta e continuativa al fine di fare un fronte comune a difesa della nostra comunità - ha dichiarato Flavio Marchiano - Con molto piacere abbiamo potuto constatare di persona il nuovo impianto: funzionante, ordinato, pulito e ben gestito da persone competenti. Siamo convinti che questa installazione darà un aiuto sostanziale alla mitigazione del problema della salinità della nostra acqua. Ci uniamo al ringraziamento del sindaco, per il lavoro fatto, agli uffici preposti alla realizzazione di questo progetto".

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Mauro Demichelis: "Abbiamo condiviso tutto l'iter che ha portato al noleggio del dissalatore e le condizioni straordinarie che ci hanno permesso di agire in autonomia. Siamo lieti che la Minoranza abbia compreso e condiviso le motivazioni delle scelte fatte e riconosciuto che il dissalatore può dare un sostanziale aiuto alla situazione idrica in essere. Ancora una volta sottolineo il grande senso di responsabilità dimostrato dall'Opposizione che non ha scelto la via delle facili polemiche, ma quella della costruttiva collaborazione nell'ambito dei poteri limitati che abbiamo nei confronti del gestore Rivieracqua".