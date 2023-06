Il biker Iago Garay lascia Santa Corona: "Questo ospedale e i loro operatori rimarranno per sempre nel mio cuore"

" Il giorno è finalmente arrivato - ha fatto sapere via social l'atleta spagnolo - Dopo 19 giorni all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure sono stato autorizzato a tornare a casa. Le parole non possono nemmeno descrivere quanto io sia grato alla dottoressa Cagetti, alla sua squadra e tutti gli infermieri. L'amore che ho provato da ognuno di loro è sicuramente il fiore all'occhiello di tutta questa esperienza ".

Garay ha descritto il grande impegno dei sanitari e la loro umanità, mostrata anche comunicando con lui nonostante le difficoltà rappresentate dalla lingua: in italiano, ma per qualcuno anche in spagnolo, il sostegno non è mai mancato. Un supporto esteso anche ai familiari: " Ogni singolo giorno, con gentilezza e sempre un grande sorriso sul volto ci hanno aiutato a superare i giorni più difficili dove a malapena riuscivo a tenere gli occhi aperti o a parlare a causa del dolore - ha evidenziato il biker - Questo ospedale e i loro operatori rimarranno per sempre nel mio cuore come ricordo della nuova opportunità di vita che mi è stata regalata e di quanto valore abbiano l'amore e la gentilezza ".

Iago Garay nei giorni seguenti al grave problema di salute aveva descritto la sua esperienza ringraziando il team del Santa Corona per l'efficacia delle cure (LEGGI ARTICOLO).

Alle lodi ai sanitari si è unita anche l'amministrazione comunale di Pietra Ligure nelle figure del sindaco Luigi De Vincenzi e del consigliere delegato alla sanità pubblica e ai rapporti con l'ospedale Santa Corona Giovanni Liscio: “Ci associamo alle parole di gratitudine con le quali il biker spagnolo Iago Garay ringrazia la dottoressa Cagetti, direttore facente funzione della neurochirurgia del Santa Corona, e tutto il suo staff per l'eccellenza delle cure ma anche per l'affetto e l'attenzione ricevuti durante il suo ricovero di 19 giorni dovuto all'aneurisma cerebrale che lo ha colpito nel corso dell'UCI Enduro World Cup che si è tenuta a Pietra Ligure a inizio giugno - si legge in una nota - Ancora una volta abbiamo visto all'opera l'eccellenza di una grande squadra di professionisti che si muove con capacità e competenza e anche con grande umanità e attenzione nei confronti del malato e dei suoi famigliari".

"Ancora una volta abbiamo assistito al grande potenziale che l'ospedale Santa Corona è capace di esprimere. Rinnoviamo i complimenti e i ringraziamenti alla dottoressa Cagetti e, con lei, a tutta l'equipe di chirurghi e infermieri della neurochirurgia, ma anche al personale medico e infermieristico del pronto soccorso che ha preso in carico Iago Garay al suo arrivo all'ospedale - concludono De Vincenzi e Liscio - Pietra Ligure ha saputo ospitare un evento sportivo di risonanza internazionale e di eccellenza assoluta come la coppa del mondo di enduro che ha richiamato sul nostro territorio i migliori atleti in circolazione, ma ha saputo offrire e offre servizi e professionalità in grado di far fronte ad ogni emergenza. Una struttura allenata a rispondere sempre al meglio. Un patrimonio di risorse umane, professionali, tecniche e strumentistiche, consolidato e da salvaguardare".