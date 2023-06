Il 15 luglio riapre il PPI di Albenga, Grande Liguria: "Speriamo non sia la solita data buttata lì per prendere tempo"

"Con grande enfasi, il centrodestra che governa la Regione, ci ha comunicato che il 15 luglio sarà riaperto il punto di primo intervento ad Albenga. Speriamo che non si tratti della solita data buttata lì per prendere tempo. Troppe volte hanno fatto promesse che poi non hanno mantenuto".

Cosi commenta la Commissione Sanità di Grande Liguria che aggiunge: "A tal proposito, e come esempio ci ricordiamo perfettamente, quante volte è stata comunicata una data per la riapertura del punto nascite a Santa Corona, e poi rinviata. Ricordate la famosa frase del Governatore "caschi il mondo"il punto nascite a giugno riapre".

"Questo importante impegno fu preso ormai tre anni fa, ovviamente mai mantenuto. Per cui noi siamo prudenti, e aspettiamo con trepidazione il 15 luglio pronti ad applaudire se per la prima volta una promessa verrà rispettata e mantenuta. Se fossimo maliziosi, ci verrebbe da pensare che a produrre tale scelta siano le imminenti elezioni ad Albenga, che poi succeda, speriamo di no, come recita il famoso proverbio "finita la festa gabbato lo santo". Non ci sarebbe da stupirci".

"Un'ultima nota politica, chissà perché per avere tale notizia si è dovuto convocare a Genova i sindaci del comprensorio da parte di un consigliere regionale di maggioranza. Insomma terminando con un altro, altrettanto pertinente proverbio c'è chi fa maggioranza, e contemporaneamente opposizione sul territorio. Ovvero 'cantare e portare la croce'", concludono da Grande Liguria.