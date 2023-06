Servizi Ambientali, Canepa contro Carrara dopo le polemiche con la presidente Balbo: "Dichiarazioni gravissime"

"Spiace rilevare che il consigliere comunale di minoranza di Pietra Ligure Mario Carrara continui a distinguersi negativamente per l’utilizzo di modi inappropriati". Così Giancarlo Canepa, sindaco di Borghetto Santo Spirito, dopo l'intervento di ieri dell'esponente di minoranza pietrese rivolto alla presidente della Servizi Ambientali, Barbara Balbo.

"Non entro nel merito della questione del definitivo collettamento di Pietra Ligure in quanto la Servizi Ambientali ha già dato riscontro alle richieste fornendo le più opportune risposte - continua Canepa - ma non si può ignorare quanto sia stata sgradevole la modalità con la quale si è rivolto al presidente di una società partecipata pubblica, peraltro anche partecipata dal suo stesso Comune".

"Il termine 'presidentessa', utilizzato da Carrara per rivolgersi alla presidente Avv. Barbara Balbo appare già di per se volutamente provocatorio, oltre che maschilista nel senso più volgare del termine - prosegue il sindaco - Senza contare le allusioni neanche troppo velate a presunte condotte per le quali potrebbe anche configurarsi una qualche responsabilità penale quando dice, cito testualmente: 'omissis …sospetti di una gestione ambigua e poco trasparente, che sembra proprio preordinata a non agire nell'interesse dei cittadini'. Dichiarazioni gravissime che spero siano solamente frutto dei primi caldi estivi".