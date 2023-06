Asl2, nominate le tre dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche

Nominate le tre dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche dell'Asl2 tramite lo scorrimento in graduatorie. Le nuove dirigenti sono Maria Rosaria Fanello, Roberta Rapetti e Antonella Giribone. L'incarico è stato affidato per un anno con eventuale proroga.

Tra i compiti di queste figure sarà quello di supportare collaborare con le Direzioni dei Distretti Sanitari nelle fasi di progettaazione, programmazione, organizzazione e valutazione delle attività di assistenza territoriale, compresa la telemedicina, coordinare e favorire la presa in carico assistenziale del paziente fragile, anziano, disabile nella propria abitazione.

“L ' attribuzione di nuovi incarichi dirigenziali delle professioni sanitarie – spiega Giovanni Oliveri di Cisl - è da considerarsi senza dubbio positivo perché e' un ulteriore passo in avanti nel percorso di valorizzazione delle professioni sanitarie. Un percorso che oggi molti considerano scontato ma partito da lontano e frutto di quella tenace lotta del tavolo sindacale del comparto che tanti anni fa riuscì ad ottenere primi in Liguria la costituzione di una Struttura organizzativa complessa delle professioni sanitarie in Asl2”.