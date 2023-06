Turismo, presentati a Imperia i bonus per le assunzioni e fondi Funt per il 2023 (VIDEO)

Illustrati oggi pomeriggio in Camera di Commercio a Imperia alle imprese e alle associazioni di categoria, da parte dell'assessore regionale al Turismo Augusto Sartori i bonus assunzionali relativi all'edizione 2023 del Patto nel Lavoro del Turismo e i finanziamenti, sempre relativi all'anno in corso, del Fondo Unico Nazionale per il Turismo (Funt) erogati dal ministero del Turismo, di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze.

LE INTERVISTE

“Il settore turistico è di vitale importanza per la Liguria: stiamo attivando ogni mezzo per incentivare le imprese della nostra regione ad investire sempre di più in un comparto trainante della nostra economia – ha dichiarato Sartori - I dati sono estremamente confortanti anche per l'imperiese dove il costante aumento delle presenze turistiche è direttamente proporzionale alla crescita delle imprese del settore che nel 2022 ha superato le 2700 unità. Anche questi primi mesi del 2023 confermano il trend in crescita: l'incontro di oggi è servito per valutare dove intervenire al fine di alzare ulteriormente l'asticella. Il turismo ligure è sempre più al centro dell'attenzione non solo nazionale ma anche estera, vista la sempre più massiccia presenza di ospiti nelle nostre strutture dalla vicina Francia e anche da oltreoceano”.