Anche Confesercenti Liguria sottoscrive il protocollo generale per la certificazione della parità di genere

Confesercenti Liguria è orgogliosa di annunciare la sottoscrizione di un importante protocollo d’intesa promosso dalla consigliera di parità della Regione Liguria, Laura Amoretti, per l’istituzione di un tavolo regionale permanente sulla certificazione di parità di genere nelle imprese. L’evento, avvenuto oggi – mercoledì 28 giugno – ha visto la presenza di importanti rappresentanti di Confesercenti Liguria, tra cui il direttore regionale Andrea Dameri, il segretario provinciale di Imperia Sergio Scibilia e la consulente di parità di genere, Rosella Scalone, che ha firmato il protocollo per conto dell’organizzazione.

Siglato insieme a molteplici altre istituzioni e associazioni, il protocollo si propone di promuovere una cultura del rispetto della dignità delle persone negli ambienti di lavoro e di diffondere i principi di uguaglianza, di pari opportunità e di non discriminazione. Si ricorda, a tal proposito, che già lo scorso 8 marzo ad Imperia era stato inaugurato da Confesercenti lo sportello “Progetto Futura”, dedicato alla certificazione di parità di genere. In linea con gli impegni presi oggi, Confesercenti Liguria si prepara ad aprire presto un nuovo sportello regionale.

La certificazione di parità di genere è uno strumento cruciale per misurare, valutare e rendicontare la parità di genere in azienda, avviando un percorso virtuoso di cambiamento culturale per raggiungere l’equità di genere e beneficiare di vantaggi concreti, tra cui sgravi fiscali e punteggi premiali in gare d’appalto. L’accordo sottoscritto sottolinea l’impegno comune verso un obiettivo di uguaglianza, pari opportunità e non discriminazione.

Per maggiori informazioni sui servizi offerti dallo sportello e per saperne di più sulla certificazione di parità di genere, Confesercenti Liguria è a completa disposizione. Un ringraziamento sentito va alla Regione Liguria per l’importante iniziativa, patrocinata dagli assessori Ferro e Sartori.