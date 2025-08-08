Raddoppio ferroviario, Foscolo e Biasi (Lega): "Svolta epocale per il Ponente ligure grazie all’impegno del viceministro Rixi"

"Una svolta epocale. Finalmente, dopo anni, è stato fissato l’ultimo tassello tecnico-burocratico per completare il raddoppio dell’intera linea ferroviaria da Genova a Ventimiglia. Il 10 settembre è infatti in programma la Conferenza dei servizi sul progetto definitivo del raddoppio della tratta Finale Ligure-Andora".

Lo hanno dichiarato i consiglieri regionali della Lega Sara Foscolo (capogruppo) e Armando Biasi (presidente della III commissione Attività produttive).

"L’opera strategica e fondamentale per lo sviluppo del nostro territorio, già inserita nel contratto di programma di Rfi 2022–2026, entra quindi nella fase decisiva per poi avviare progettazione e lavori, che dureranno circa otto anni. Il nuovo tracciato, lungo circa 32 chilometri, sarà realizzato in gran parte in galleria (25 chilometri) e in viadotto (7 chilometri). Grazie all’impegno e proficuo lavoro del viceministro del Mit Edoardo Rixi abbiamo superato i passaggi tecnici più delicati, ora è necessario fare squadra per arrivare al cantiere", concludono.