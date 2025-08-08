Patto per il Nord: "Savona nuova meta degli sbarchi umanitari. Sarà la nuova Lampedusa?"

"Apprendiamo dai giornali che ormai Savona è diventata la nuova meta preferita degli sbarchi umanitari. Sarà la nuova Lampedusa?".

Ad affermarlo è Patto per il Nord, che aggiunge: "È ormai evidente che Matteo Salvini ha abbandonato ogni residuo di coerenza. Un tempo paladino della sovranità nazionale, oggi si rivela un sopravvissuto a sé stesso che baratta i principi con cemento armato. In cambio di un ponte, caro Salvini, ci stai islamizzando, stai svendendo la nostra identità e il futuro dei nostri figli per tornaconti elettorali e accordi opachi".

"La tua retorica, un tempo urlata contro l’immigrazione incontrollata, oggi si dissolve nel silenzio dei complici e degli ignavi. Dove sono finite le promesse di difesa dei confini? Dov'è il coraggio di dire no a chi non rispetta le nostre leggi e i nostri valori? Hai scelto di piegarti, di tradire, di fingere".

"Un ponte val bene una messa, parafrasando re Enrico IV di Francia. Salvini, non sei più il difensore del popolo: hai perso credibilità. E mentre sperperi denaro per ponti che non verranno mai finiti, noi vediamo crollare la fiducia, la dignità e la verità", concludono da Patto per il Nord.