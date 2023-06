Aurelia nuovamente libera a Noli: rimossi i cantieri del Capo e della Paramassi

Il giorno tanto atteso, dopo una buona parte d'inverno e tutta la primavera, è finalmente arrivato per Noli e per tutti gli automobilisti che percorrono la via Aurelia è arrivato: i cantieri su Capo Noli e nella galleria Paramassi sono stati rimossi e, dalle 16.30 circa, con loro sono spariti i semafori.

Dopo mesi di code entrambi gli accessi a Noli sono tornati così percorribili in entrambi i sensi di marcia contemporaneamente. Una sorta di liberazione per la viabilità cittadina, in particolare in corrispondenza del traforo artificiale dove l'incrocio col parcheggio del lungomare e via Defferrari creava una situazione di potenziale pericolo.