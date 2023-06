Savona, l'Ispettorato del lavoro si trasferisce e cerca una nuova sede

Con un avviso pubblico l'Ispettorato del lavoro, attualmente in piazza Martiri, annuncia la ricerca di una nuova sede per lasciare quella attuale di piazza Martiri della Libertà. L’Ispettorato cerca un immobile un immobile sul territorio comunale di Savona, che sia disponibile a partire dal 1 ottobre oppure di immobili o porzioni di immobili da ristrutturare o in fase di ultimazione, con l'impegno a realizzare, a propria cura e spese, le opere necessarie a rendere l’immobile utilizzabile.

La richiesta riguarda inoltre un edificio che sia ben collegato al trasporto pubblico locale e raggiungibile attraverso le principali vie di comunicazione, indipendente; con aree di parcheggio fruibili. La superficie complessiva lorda deve essere di circa 940 metri quadrati. Di questi circa 760 metri destinati a uffici, compresi gli spazi connettivi (corridoi e scale) e i servizi igienici e circa 100 metri da adibire ad archivio cartaceo, anche suddivisi in spazi separati, con certificazione della portata dei solai per archivi. Tra i requisiti richiesti c'è anche una sala riunioni per almeno 20 persone; o Circa 30 mq destinati a locali tecnici e di deposito la disponibilità di circa 36 postazioni di lavoro, servizi igienici in numero rapportato al personale, e almeno uno accessibile ai disabili.