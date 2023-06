Loano, nuova passeggiata di Ponente ancora chiusa, minoranza furiosa: "Il 30 di giugno era assicurata l'apertura..."

"Noi le promesse le manteniamo, altri meno". Nuova Grande Loano, gruppo consiliare di minoranza loanese, torna ad accendere i riflettori sui lavori della passeggiata a mare di Ponente.

"Ci era stato assicurato che il 30 di giugno la passeggiata sarebbe stata aperta al transito. Non finita, aperta - proseguono dalla minoranza loanese - Stamattina abbiamo fatto il sopralluogo come promesso. Questo è quello che abbiamo osservato. Di sicuro oggi non apriranno, e non lo faranno neanche in tempi brevi".

"Intanto la gente cammina in mezzo alla strada e ci sono degli stabilimenti balneari sotto che non posso lavorare come dovrebbero. Ora i responsabili ci sono, le scuse non sono più accettabili" concludono da Nuova Grande Loano.